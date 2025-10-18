【新華社北京10月18日】中米両国間の経済・貿易問題で中国側の首席代表を務める何立峰（か・りつほう）国務院副総理は18日、米国側首席代表のベセント財務長官、グリア通商代表部（USTR）代表とオンラインで会談した。双方は、両国首脳が今年の電話会談で得た重要な共通認識の実行を巡り、2国間の経済・貿易分野の重要問題について率直で深く、建設的な意思疎通を行い、新たな中米経済貿易協議を早期に開催することで合意した