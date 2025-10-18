◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利を収め、対戦成績を4勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。試合後、会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督は現在のチーム状況について「私たちはゾーンに入っている」と分析した。先発投手が確実に試合をつくり、打線