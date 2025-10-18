【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦が１７日、ロサンゼルスで行われ、大谷翔平（３１）らが所属するドジャース（西地区１位）がブルワーズ（中１位）を５―１で破り、４連勝で２年連続のリーグ優勝とワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めた。先発投手兼１番指名打者で出場した大谷は、一回に先頭打者本塁打、四、七回にもソロ本塁打を放ち、投げては七回途中２安打無失点、１