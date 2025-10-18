女子バスケットボール国内最高峰のWリーグが18日に各地で開幕した。新アリーナのトヨタアリーナ東京（江東区）で行われたトヨタ自動車とトヨタ紡織の同門対決は68ー46でトヨタ自動車が勝利し、好スタートを切った。【一覧】山本麻衣や東藤なな子など各チームキャプテンのコメント先月28日に行われたユナイテッドカップで対戦した際にはトヨタ紡織が68−61で勝利。しかし、今試合ではトヨタ自動車がキャプテン山本麻衣（25）のスリ