ビジネスを成功に導く15パターンの「鉄板質問」について解説します（写真：ふじよ／PIXTA）ビジネスシーンで「何か質問は？」と聞かれたとき、「何を聞こう？」と焦ってしまう人は少なくないのではないでしょうか。そんなとき、「なんとなく」質問をするのは悪手です。目指すべきは、自分にとって役立つ情報が得られ、相手にも気づきを与えられるかもしれない「いい質問」。そんな「全方位質問」を、ライター＆インタビュアーの山