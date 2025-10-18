きょう未明、山形県東根市の無人販売所でぶどうなどを盗んだとして、６９歳の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】逮捕時の所持金はゼロ...無人販売所でぶどうなど6点盗む警戒中の警察官が無職の男(69)を現行犯逮捕（山形・村山署） 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、東根市羽入に住む６９歳の無職の男です。 警察によりますと、男はきょう午前２時５０分ごろ、東根市羽入の無人販売所で、ぶどうなど６点（販売価格合