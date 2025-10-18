米国政府の輸入関税コストは主に米国の企業と消費者が負担していることがこれまでの分析で判明した、とロイター通信が報じた。トランプ大統領の主張とは正反対で、インフレ退治を目指す米連邦準備理事会（FRB）にとって悩ましい事態をもたらしている。ロイター通信によると、トランプ氏が保護関税措置の対価を支払うのは外国であり、外国の輸出業者は米国という世界最大の消費市場で足場を失いたくないので自らがコストを吸収する