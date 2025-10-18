◇NBAプレシーズンマッチレイカーズ116ー117キングス（2025年10月17日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズの八村塁（27）が17日（日本時間18日）にプレシーズン最終戦の本拠地キングス戦に先発出場。4本の3Pシュートを含む18得点の活躍を見せた。チームは最終Q残り9.4秒でダルトン・コネクトが同点の3Pシュートを決めたが、試合終了間際に相手にフリースローを献上。プレシーズン最終戦で逆転負けを喫した。