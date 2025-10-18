元フジテレビアナウンサーのタレント・久慈暁子（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。バスケットボールBリーグ・千葉Jのホーム開幕戦を観戦したことを明かした。久慈は「先週、2025-26シーズンホーム開幕戦に行ってきました」と自身の夫・渡辺雄太が所属する千葉Jのホーム開幕戦を観戦したことを報告し、「長いシーズン、健康で乗り切れますように」とエールを送った。さらに、「#chibajets#bリーグ」とハッシュ