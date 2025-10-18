歌手の和田アキ子（75）が18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。事務所の後輩で、子宮体がんで子宮と卵巣を全摘手術していたことを公表した、タレントの山瀬まみ（56）について話した。3月から休養していた山瀬は7日放送のパーソナリティーを務めるBAYFMの番組「BAYFMit！！」に約7カ月ぶりに復帰。休養発表した3月4日に子宮、卵巣、リンパ節の摘出手術を受けた