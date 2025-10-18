文部科学省は、地域の図書館や書店、商店街などが協議会を作り、連携して読書活動を推進する取り組みへの支援を拡充する。飲食店や福祉施設での書棚設置や、中学生が薦める本の書店での紹介など、読書環境を充実させる協議会を増やす。読書をしない人が増える中、本を身近に感じてもらう狙いがある。滋賀県愛荘町では９月以降、カフェや物産館、寺など１３か所に手作りの書棚が置かれ、「食」「旅行」「美術」など分野を設定し