お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。次女（愛称：おまめちゃん／5）からもらったという手紙を公開した。【写真】「すごい」藤本美貴が5歳娘からもらった“英語”の手紙「次女からラップのようなお手紙をもらいました笑」とつづり、手紙の写真をアップ。「I Love you」「mum thank you」など、藤本への気持ちをつづった英語の文章が並んでいる。藤本