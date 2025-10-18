俳優の猪塚健太（３９）が１８日、都内で初の写真集「ＴｈａｎｋｙｏｕＡＬＬ！」（シンコーミュージック・エンタテイメント）発売記念イベントを行った。１０月８日に３９歳の誕生日を迎えたばかり。タイトルの「Ｔｈａｎｋｙｏｕ」には年齢をかけており、「３９年ということで、感謝の気持ちを一番大切に持っている。３９歳の年にお届けできることがあるといいなと出させていただきました」と笑顔。２月に台湾で撮影し