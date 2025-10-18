韓国の元プロ野球選手のチョ・ヨンフンさんが１７日、富川（プチョン）市にあるマンションの屋上でライブ配信中に転落し、死亡したことが明らかになったと１８日、現地メディアのヘラルド経済などが報じた。３７歳だった。同メディアは、当時の視聴者がＳＮＳで投稿したコメントを紹介。これによると、ヨンフンさんは配信中に異常な行動をとり、視聴者へ感謝のあいさつを伝えたという。また「ドスンという音を聞いた」と明かす