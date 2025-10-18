◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）ツアー１３勝の稲見萌寧（フリー）は２８位で出て４バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算５アンダーに伸ばした。ホールアウトした時点で７位につけた。第１ラウンド（Ｒ）は、スコアカードにマーカー（スコアに間違いがないか確認し、証明のサインをする人）のサインがなかったとして２罰打を