１８日放送のテレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜・午前１１時半）では、１９９４年に発足した自社さ連立政権の首相を務めた社民党名誉党首の村山富市（むらやま・とみいち）氏（享年１０１）が１７日午前１１時１８分、老衰のため、大分市内の病院で死去したことを報じた。コメンテーターで出演のお笑いタレント・古坂大魔王は「１８で東京に来てすぐぐらいだと思います。３０年前。土井たか子さんフィーバ