【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、爆速先頭弾→野手陣が“確信”動かない10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った一発と、相手野手のリアクションが話題となっている。1回裏ドジャースの攻撃、この回先頭で迎えた1番・大谷の第1打席。この