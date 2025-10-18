日本時間１８日に米ロサンゼルスで行われた大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦で、ドジャースの大谷翔平が衝撃の「二刀流」を見せた。打っては３本塁打、投げては七回途中２安打無失点で１０個の三振を奪い、４連勝でのリーグ連覇に大きく貢献した。大谷はこのシリーズのＭＶＰも獲得した。（デジタル編集部）大谷は地区シリーズは極度の不振だった。１８打数１安打で打率０割５分６厘。９三振を喫してい