アメリカのベッセント財務長官と中国の何立峰副首相がオンラインで会談し、近く米中貿易協議を行うことで合意しました。今月末に行われる予定の米中首脳会談に向けた調整が進められています。中国国営の新華社通信は、中国で経済政策を担当する何立峰副首相とアメリカのベッセント財務長官、グリア通商代表が18日午前、オンライン会談を行ったと報じました。「経済・貿易分野の重要な課題について、率直で踏み込んだ意見交換を行っ