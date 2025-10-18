女優の夏帆（34）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。メールの返信の遅さを、MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）に追及された。夏帆の知人の写真家、石田真澄さんから話を聞いた鶴瓶が「メールの返信が返ってこない、って」と言うと、夏帆は苦笑い。「あかんて、それ」と鶴瓶に突っ込まれ、目を閉じたまま「ごめんなさい、本当にごめんなさい」。さらに鶴瓶に「なんで返せへんの」と聞か