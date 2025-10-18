◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ワールドシリーズ進出を決め、試合後のシャンパンファイトの最中に、ブレイク・スネル投手と山本由伸投手が見せた親密なやり取りが話題となっています。その場面は、山本投手のインタビューが始まった直後のこと。スネル投手が山本投手の隣へやってくると、大きな声で「I LOVE YAMA!」と声をかけて喜びを表現する一幕があり