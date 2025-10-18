消防と警察によりますと、18日午後1時ごろ、福岡市中央区谷で「建物から火が出ている」と近所の人などから複数の119番通報がありました。燃えているのは住宅とみられ、消防車20台と救急車2台が出動し、消火活動に当たっています。この火事で70代の女性1人が市内の病院に搬送されたということです。