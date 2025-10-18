◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5―1の9回からリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）7試合目で初めての2日連続登板を果たし、試合を締めくくった。佐々木の名がコールされると球場には大歓声が渦巻いた。先頭打者には中前打を許したが、大