【レンク（南スーダン北部）＝笹子美奈子】２年半続く内戦で世界最大の難民危機が起きているスーダンで、飢饉（ききん）が深刻化している。スーダン難民がたどり着く南スーダン北部レンクでは、２歳未満の子供の約２５％が急性栄養不良で、世界保健機関（ＷＨＯ）が定める緊急基準を大きく上回る。毎日５００〜７００人の難民が到着するレンクの難民登録センターの一角。国連世界食糧計画（ＷＦＰ）と国連児童基金（ユニセフ）