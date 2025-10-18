◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク-日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)勝てば2年連続の日本シリーズ進出となるソフトバンク。そのスタメンが発表されました。打順は1番に柳田悠岐選手、2番に周東佑京選手、3番に柳町達選手、4番に中村晃選手、5番に栗原陵矢選手、6番に正木智也選手、7番に今宮健太選手、8番に嶺井博希選手、9番に野村勇選手が入りました。また山川穂高選手と首位打者の牧原大成選手は