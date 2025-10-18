「ＣＳパ・ファイナルＳ・第４戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）前日完封負けを喫したソフトバンクは、今季首位打者の牧原大と主砲の山川をスタメンから外した。小久保監督は前日の試合後、ＣＳファイナルで１１打数０安打の牧原大について「ちょっと迷っている感じがある。どうやったら（打線が）繋がるか、しっかり考えます」と話していた。前日９番だった周東を９番から２番に上げるなど打