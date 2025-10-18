2025年10月1日、パリで開催された2026年春夏コレクションショーには、華やかなセレブたちが集結♡中谷美紀、ジミン、ジョウ・イエは、ジョナサン・アンダーソンのコレクションに合わせ、Diorのファインジュエリーを着用しました。イヤリングやリング、ネックレスまで、多彩なアイテムで春夏の装いを華麗に彩り、注目を集めました。 中谷美紀が魅せる「ボワ ドゥ ローズ」の輝き © GEORGE EYRE