東京都台東区・御徒町駅近くで浮上したモスク（イスラム教の礼拝堂）の建設計画をめぐり、SNS上で賛否の声が広がっている。外国人を排斥する差別的発言も見られる中、SNS上ではそんな風潮に一石を投じる投稿が。【写真】「寺じゃなくて？」モスクに見えない飛鳥モスク「御徒町のモスク建て替えに言いがかりをつけてる人がいるようですが、反応を見てるとどうやらそもそもモスクってものをよく知らない人もいるようなので、ここで愛