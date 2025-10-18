◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第4戦ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）リーグ覇者のソフトバンクは本拠地で日本ハムを迎え撃つ。3勝（アドバンテージによる1勝を含む）1敗のソフトバンクが勝てば、2年連続の日本シリーズ進出が決まる。前日17日に代打で出場した正木智也が「6番指名打者」で半年ぶりにスタメン起用。今シリーズで打率5割8分3厘と当たっている柳町達が3