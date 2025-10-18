グルメと音楽を楽しめる都市型音楽フェスが、広島市内の２カ所で始まっています。 去年に続いて２回目となる「広島じゃズ」には、広島出身の世界的ジャズピアニスト大林武司さんや、人気ロックバンドＭＯＮＧＯＬ８００のボーカル キヨサクさんら国内外のトップアーティスト総勢２８組が出演します。 今年の会場は中区のひろしまゲートパークと南区のミナモアの２か所で、去年１２月に初めて県内にオ