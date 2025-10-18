聴覚障害があり「筆談ホステス」の著書で知られる元東京都議の斉藤里恵氏（４１）が、自民党議員の野田聖子氏との２ショットを披露した。１８日までにインスタグラムを更新し、「自由民主党本部にて開催された『情報通信戦略調査会』に出席いたしました」と報告した。議題は「以下の２点です」と紹介。「１．情報流通プラットフォーム対処法の施行状況等について２．電話リレーサービスの提供状況等について」だったそうで