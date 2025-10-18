◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―日本ハム（１８日・ひむか）巨人の西舘勇陽投手が２番手で登板して、２回無安打無失点で降板した。１―１の３回から２番手でマウンドへ。わずか７球で３者凡退に抑えると、４回は、この回の先頭の５番・清水優を見逃し三振に抑えるなど３人で片づけ、完璧に抑えた。５回からは３番手・ルシアーノがマウンドに上がった。西舘は今季、１軍では１５試合に登板（先発７試合）で２勝３敗