１０月１８日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）はエブリーポッシブル（牝２歳、栗東・新谷功一厩舎、父ニューイヤーズデイ）が１番人気に応えデビュー戦を白星で飾った。勝ち時計は１分２５秒０（稍重）。発馬を決め、スッと先行。内の２番手で道中を運ぶと直線は後続を引き離す一方。メンバー最速の３６秒４の上がりをマークし３馬身半差の快勝だった。「センスのいい競馬をしてくれましたし、追っ