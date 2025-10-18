たくさんの犬が仮装をしてハロウィンに参加し、おやつをもらうなど恒例のイベントを楽しみました。【映像】戦車のコスプレをした犬アメリカ・ミシガン州では、犬が仮装するハロウィンイベントが毎年恒例となっています。AP通信によりますと、地元のペットショップが主催していて、その地区にある全ての店舗が犬たちにおやつを配るということです。中にはドジャース・大谷選手のユニフォームを着た犬も。様々な仮装で飼い主