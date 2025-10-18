Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò½ä¤ë¹©»öÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤ÇÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï°­¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Õ¥§¥é¥È¥ó»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÆüËÜ¤Î²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô3¼Ò¤«¤é¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ5²¯7000Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î¹©»öÈñ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖºÄÌ³¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢µÕ¤Ë3¼Ò¤òÄóÁÊ¤·¤Æ