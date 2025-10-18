ガザ地区の和平合意を受け、イスラム組織ハマスは死亡した人質とみられる1人の遺体を新たに返還しました。【映像】ガザ地区の様子18日未明、イスラエル首相府は、ハマスから死亡した人質とみられる1人の遺体が返還されたと明らかにしました。遺体は国際赤十字を通じてガザ地区内のイスラエル軍の部隊に引き渡され、イスラエルに搬送されたということです。この遺体が人質のものと確認された場合、残る遺体は18体になるという