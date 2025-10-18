◇アサヒスーパードライチャレンジマッチ2025ジャパンXVｰオーストラリアA（2025年10月18日ヨドコウ）ラグビーのジャパンXV対オーストラリアA代表が18日、大阪市のヨドコウ桜スタジアムで行われ、試合前の両国国歌を北野高コーラス部と天王寺高音楽部が斉唱した。ともに歴史は古く、北野高の創立は1873年（明6）で、150年を超える伝統校。天王寺高は1896年（明29）に創立され、来年の令和8年には創立130周年を迎える