でんぱ組.incの元メンバーで「清 竜人25」の第103夫人「清 凪」でもあるアイドルの根本凪さんが、自身のＸを通じて来年3月でのアイドル引退を決意したことを報告しました。 【写真を見る】【 根本凪 】来年3月で「アイドル引退、事務所を退所、三月ラストライブきてね!」「自分の足で新しい活動の仕方を模索」根本さんはＸに自筆の文書の接写を投稿。「今参加している清竜人25のプロジェクトを一つ区切りにしようと思っていた