ナ・リーグの優勝決定シリーズで、ドジャースが大谷翔平選手の3本のホームランなど投打にわたる大活躍により、ブリュワーズに4連勝。ナ・リーグ2連覇を果たすとともに、ワールドシリーズ進出を決めました。【映像】ドジャース 大谷翔平が3本塁打 2年連続WS進出3連勝中のドジャースは、大谷翔平選手が1番・ピッチャー兼指名打者で先発出場。初回の第一打席に特大の先頭打者ホームランを放ったほか、4回にもライトスタンド最上段