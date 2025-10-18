ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ第4戦（日本時間18日）でブルワーズを5対1で下し、無傷の4連勝で2年連続のワールドシリーズ進出を果たした。【一覧】大谷翔平が異次元の活躍、ドジャースが2年連続WSへMLBプレーオフ日程＆結果大谷翔平（31）が自身プレーオフ（PO）2度目の“二刀流”登板に臨み、復帰後最長の6回0/3（100球）を投げ、2安打無失点、10Kの快投でPO2勝目を飾った。打者としては、1回、4回、7回に衝撃の特大弾を3