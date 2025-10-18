[10.18 J2第33節](NACK)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 1 笠原昂史DF 4 市原吏音DF 20 下口稚葉DF 22 茂木力也DF 34 村上陽介MF 7 小島幹敏MF 14 泉柊椰MF 30 アルトゥール・シルバMF 41 谷内田哲平FW 10 豊川雄太FW 90 オリオラ・サンデー控えGK 21 加藤有輝DF 33 和田拓也DF 44 福井啓太DF 46 貫真郷MF 15 中山昂大MF 18 津久井匠海FW 23 杉本健勇FW 28 富山貴光FW 42 藤井一志監督宮