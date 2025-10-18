[10.18 J2第33節](ハワスタ)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 2 石田侑資DF 4 堂鼻起暉DF 35 深港壮一郎MF 7 石渡ネルソンMF 8 柴田壮介MF 15 加瀬直輝MF 24 山下優人MF 32 五十嵐聖己FW 16 加藤大晟FW 38 熊田直紀控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 5 白井陽貴DF 22 生駒仁MF 14 山口大輝MF 19 大西悠介MF 27 山中惇希MF 30 木吹翔太FW 28 キム・ヒョンウ監督田村雄三[愛媛FC]先発GK 36