[10.18 J1第34節](味スタ)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 3 谷口栄斗DF 4 林尚輝DF 6 宮原和也MF 2 深澤大輝MF 7 森田晃樹MF 8 齋藤功佑MF 14 福田湧矢MF 26 内田陽介MF 40 新井悠太FW 9 染野唯月控えGK 21 長沢祐弥DF 15 鈴木海音DF 55 吉田泰授MF 16 平川怜MF 19 松橋優安FW 25 熊取谷一星FW 27 白井亮丞FW 38 唐山翔自FW 45 寺沼星文監督城福浩[アルビレックス新潟]先発GK 2