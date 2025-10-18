[10.18 J1第34節](Gスタ)※14:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 19 中山雄太MF 10 ナ・サンホMF 16 前寛之MF 18 下田北斗MF 20 西村拓真MF 26 林幸多郎MF 88 中村帆高FW 90 オ・セフン控えGK 44 新井栄聡DF 6 望月ヘンリー海輝DF 77 奈良坂巧MF 11 増山朝陽FW 7 相馬勇紀FW 9 藤尾翔太FW 15 ミッチェル・デュークFW 30 中島裕希FW 49 桑山侃士監督黒田剛[