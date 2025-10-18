[10.18 J2第33節](駅スタ)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 12 泉森涼太DF 4 今津佑太DF 13 井上太聖DF 32 小川大空MF 2 松本凪生MF 5 長澤シヴァタファリMF 7 新井晴樹MF 11 西川潤MF 16 西澤健太MF 33 西矢健人FW 15 酒井宣福控えGK 35 内山圭DF 23 北島郁哉DF 37 森下怜哉DF 91 上原牧人MF 27 櫻井辰徳MF 77 ヴィキンタス・スリヴカFW 19 鈴木大馳FW 34 山田寛人FW 47 新川志音監督小菊昭雄[ブ