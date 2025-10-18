[10.18 J1第34節](U等々力)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 98 山口瑠伊DF 4 ジェジエウDF 5 佐々木旭DF 15 田邉秀斗DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際MF 6 山本悠樹MF 14 脇坂泰斗MF 17 伊藤達哉MF 19 河原創MF 23 マルシーニョFW 9 エリソン控えGK 1 チョン・ソンリョンDF 27 神橋良汰DF 30 野田裕人DF 39 土屋櫂大MF 8 橘田健人MF 16 大関友翔MF 41 家長昭博FW 11 小林悠FW 24 宮城天