[10.18 J1第34節](JFEス)※14:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 2 立田悠悟DF 4 阿部海大DF 43 鈴木喜丈MF 8 江坂任MF 19 岩渕弘人MF 28 松本昌也MF 33 神谷優太MF 39 佐藤龍之介MF 41 宮本英治FW 99 ルカオ控えGK 77 川浪吾郎DF 26 本山遥DF 88 柳貴博MF 3 藤井海和MF 14 田部井涼MF 27 木村太哉MF 50 加藤聖FW 22 一美和成FW 98 ウェリック・ポポ監督木山隆之[セ