[10.18 J3第32節](正田スタ)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF 3 大畑隆也DF 22 高橋勇利也DF 30 小柳達司MF 7 西村恭史MF 15 風間宏希MF 18 田中翔太MF 20 下川太陽MF 36 安達秀都MF 38 小西宏登FW 32 河田篤秀控えGK 21 キム・ジェヒDF 14 菊地健太MF 5 山口一真MF 8 山内陸MF 11 加々美登生MF 27 藤村怜MF 35 玉城大志MF 37 瀬畠義成MF 49 小竹知恩監督沖田優[福島ユナイテッドFC]