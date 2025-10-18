ジェフユナイテッド千葉は17日、クラブ公式サイトで「SNS上での誹謗中傷について」と題した声明を発表した。それによると、千葉に対して個人や他クラブのエンブレムを使用した誹謗中傷、脅迫などの悪質な行為が確認されているという。「これらの行為は極めて悪質であり、サッカーファミリーを傷つけるものとして、クラブとして決して看過することはできません」と非難している。続けてクラブは「同様の投稿につきましては、