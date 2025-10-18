「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースが４連勝で２年連続のワールドシリーズ進出を決めた。試合後に行われセレモニーでは、４点リードの九回を１安打無失点に抑えた佐々木朗希投手に、クレイトン・カーショー投手がハグを求めるシーンがあった。選手たちが特製のＴシャツに着替え、マウンド付近に集合する中、佐々木を見つけたカーショーが歩み寄りハグをかわし